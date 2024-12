Catania, annunciata chiusura di un tratto di via Sangiuliano durante i fine settimana

Foto di Google Maps

Garantire la sicurezza dei pedoni nell’area di via Etnea durante il periodo di Natale. Con questa motivazione il Comune di Catania, tramite una nota inviata alla stampa, annuncia la chiusura nei fine settimana del traffico veicolare all’incrocio tra via Etnea e via Sangiuliano. Il provvedimento, che non riguarda i residenti, sarà in vigore dalle 17 alle 24 fino al 29 dicembre, salvo altre esigenze della polizia municipale. Il tratto interessato dal divieto di transito è quello compreso tra via Alessandro Manzoni e via Etnea; via Antonino di Sangiuliano, nel tratto compreso tra la via Antonino Mancini e via Etnea; via Antonino di Sangiuliano, nel tratto compreso tra la via Coppola, via Mancini, via Paternò e via San Michele.