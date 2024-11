Catania: allagamenti, disagi, incidenti, decine di interventi per i vigili del fuoco causa maltempo

Giornate di intenso lavoro per i vigili del fuoco di Catania, che sono stati chiamati a compiere 13 interventi conclusi in tutto il territorio della provincia.

Sono dodici invece gli interventi in corso: per danni d’acqua a Catania, Acireale, dissesti statici di elementi costruttivi, a Catania, soccorso a persona, a Catania, per un incidente stradale a Belpasso, per l’apertura di porte e per incendio, oltre che per alberi pericolanti, sempre a Catania.

Al momento ci sono cinque interventi da espletare, tra cui un intervento rilevante, in Viale Bummacaro a Catania, per allagamento.