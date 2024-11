Catania, 75enne rifiuta un Tso e si barrica in casa minacciando di far esplodere le bombole

Avrebbe rifiutato un Trattamento sanitario obbligatorio (Tso) e minacciato di far esplodere delle bombole. È successo a Catania in un appartamento di via dei Ronchi, arteria che si trova tra via Palmanova e viale Ionio. Un 75enne avrebbe rifiutato di sottoporsi a un Tso – cioè un trattamento sanitario che si effettua sul paziente a prescindere dalla sua volontà e spesso per casi che riguardano la salute mentale della persona – e si sarebbe barricato in casa, minacciando anche di far esplodere quattro bombole di gas. Dopo l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno escluso la presenza di gas nell’aria della casa, la polizia ha fatto irruzione in sicurezza nell’appartamento. Il 75enne – armato di bastone – si è arreso dopo la minaccia dell’uso del taser, cioè la pistola elettrica capace di dare scariche elettriche. L’uomo è stato affidato alle cure mediche del 118.