Catania, spacciava cocaina nonostante fosse ai domiciliari: in carcere 22enne

Avrebbe spacciato di notte, nonostante fosse ai domiciliari. Un 22enne di Catania, già ai domiciliari per spaccio di droga, è stato portato nel carcere catanese di piazza Lanza. Il giovane era stato arrestato una prima volta il 18 aprile scorso, quando avrebbe spacciato stupefacenti in via Capo Passero, nel popoloso quartiere catanese San Giovanni Galermo. In quel caso era stato sottoposto all’obbligo di dimora e di firma nella stazione dei carabinieri di Viagrande, nella quale però non è mai andato. Il 24 maggio è stato arrestato per la seconda volta sempre per spaccio di droga, per cui è stato messo agli arresti domiciliari.

In quel caso il giovane sarebbe stato sorpreso dai carabinieri mentre consegnava stupefacenti a delle persone in auto. Visti i militari, avrebbe tentato la fuga, cercando di nascondersi nell’androne di un palazzo vicino, ma è stato arrestato. Sarebbe stato trovato in possesso di 26 involucri termosaldati con dentro quattro grammi di cocaina, altri 39 involucri con dentro nove grammi e mezzo della stessa sostanza, una radio ricetrasmittente e 20 euro in contanti, considerati i primi incassi dell’attività di spaccio. Dopo questo secondo arresto è stato messo ai domiciliari. Ora la decisione del giudice per le indagini preliminari (gip) di accogliere la richiesta della procura, che per il 22enne chiedeva il carcere.