Paternò, carne scaduta e avariata nei cibi pronti di un supermercato

Carne scaduta impiegata comunque per preparare pietanze cotte da rivendere poi nel reparto gastronomia di un discount a Paternò, in provincia di Catania. A scoprire le violazioni igienico-sanitarie all’interno del supermercato sono stati i carabinieri insieme al personale del Nas, nel corso di un controllo. Per questo è stato denunciato il 57enne titolare della ditta di produzione carne che riforniva il supermarket per tentata frode in commercio. Nel corso delle verifiche è emerso che nel retrobottega, per la preparazione dei cibi da vendere ai clienti già pronti da consumare a casa sarebbe stata utilizzata carne scaduta da giorni e avariata. I militari hanno sequestrato quasi due chili di carne.