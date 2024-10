Catania, il «campionario delle droghe» nello zaino: arrestato un 20enne

Un «campionario di droghe» nello zaino. È quanto i poliziotti hanno trovato a un 20enne che è stato fermato in via Orto dei limoni, nel quartiere Borgo di Catania. Il giovane, che era a bordo di uno scooter, alla vista della volante ha provato a scappare.

Fermato, è stato identificato e sottoposto a una perquisizione personale. All’interno del suo zaino sono stati trovati diversi tipi di sostanze stupefacenti: 300 grammi di marijuana, 26 grammi di cocaina e 10 grammi di hashish. Inoltre, i poliziotti hanno trovato 2.155 euro in banconote di vario taglio. Una somma che è stata ritenuta provento dell’attività di spaccio.

A questo punto, i poliziotti hanno deciso di perquisire anche l’abitazione del 20enne. In casa sono stati rinvenuti e sequestrati altri tre grammi di marijuana, un bilancino di precisione e vario materiale da confezionamento. Il giovane è stato arrestato per il reato di detenzione a fini di spaccio e, su disposizione del pubblico ministero di turno, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari nella sua abitazione in attesa del giudizio di convalida.