Scontro tra una bici e un furgone a Biancavilla: ferito un ciclista di Pedara

Frame da un video di Video Star

Stamattina sulla strada provinciale 167, in territorio di Biancavilla (nel Catanese), una bici e un furgone si sono scontrati. Lo riporta la testata locale Video Star. Pare che il ciclista, che è originario di Pedara – sempre in provincia di Catania – fosse in discesa, mentre il furgone in salita. Dalle prime ricostruzioni, sempre riportate da Video Star, sembra che il ciclista abbia affrontato male una curva, subito dopo è avvenuto l’incidente. L’impatto sarebbe stato molto violento, tanto che il furgone è vistosamente ammaccato nella parte anteriore e il parabrezza è stato distrutto. A prestare i primi soccorsi sarebbe stato un veterinario che si trovava in zona, il quale – riporta sempre Video Star – ha praticato al ciclista il massaggio cardiaco. Sul posto un’ambulanza del 118, una della Misericordia di Santa Maria di Licodia (nel Catanese), la polizia municipale e l’elisoccorso, che ha trasportato il ciclista in codice rosso in uno degli ospedali di Catania.