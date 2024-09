Belpasso, si ribalta un’autocisterna carica di carburante sulla Statale 192. Soccorsi ancora in corso

Un’autocisterna con diecimila litri di gasolio e altrettanti di benzina si è ribaltata ieri sulla Statale 192, all’altezza del chilometro 70 nel territorio del Comune di Belpasso. Nonostante il ribaltamento non si sono verificare perdite di prodotto.

I vigili del fuoco intervenuti, hanno messo in sicurezza lo scenario e assistito le operazioni di travaso effettuate su altre due cisterne. Il conducente del mezzo pesante è stato affidato alle cure del personale sanitario del Servizio 118. La SS 192 è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di travaso e di messa in sicurezza.

Sul posto è intervenuto anche il Nucleo specialistico Nucleare Biologico Chimico Radiologico del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Presenti militari dell’Arma dei carabinieri e polizia locale. L’intervento di soccorso non si è ancora concluso.