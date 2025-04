Il bando per gli psicologi di base all’Asp di Catania: «Mettere al centro la persona»

È stato pubblicato dall’Asp di Catania l’avviso di manifestazione di interesse per la formazione dell’elenco provinciale degli psicologi delle cure primarie. Il servizio, istituito con la legge regionale 18/2023, nasce con l’obiettivo di intercettare e rispondere ai bisogni di assistenza psicologica dei cittadini, affiancando e integrando l’azione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. «Diamo attuazione alle previsioni normative – spiega il direttore generale dell’Asp di Catania Giuseppe Laganga Senzio – con l’obiettivo di contribuire alla realizzazione di un modello assistenziale che mette davvero al centro la persona».

«Non si tratta soltanto di ampliare l’offerta dei servizi, ma di costruire una rete territoriale – aggiunge il direttore dell’azienda sanitaria – capace di riconoscere precocemente il disagio psicologico e di offrire risposte efficaci, in un’ottica di integrazione con i servizi di base e di continuità assistenziale. La salute mentale – continua il manager – deve essere considerata parte integrante del sistema delle cure primarie, accessibile in modo capillare e ben coordinata con gli altri servizi».

Il servizio di psicologia delle cure primarie sarà svolto da psicologi liberi professionisti in regime convenzionale presso i distretti sanitari, ed è finalizzato a: intercettare e ridurre il peso crescente dei disturbi psicologici nella popolazione, fungendo da filtro per i livelli secondari di cura e per i Pronto soccorso; rilevare i bisogni inespressi di benessere psicologico; organizzare e gestire l’assistenza psicologica distrettuale, in coordinamento con gli altri ambiti di cura; garantire un’efficace integrazione con i servizi specialistici di secondo livello e con il sistema sanitario territoriale; affrontare le problematiche comportamentali ed emotive legate alla pandemia da Covid-19 o ad altre emergenze psicosociali.

Il testo integrale dell’avviso è disponibile sul sito ufficiale dell’Asp di Catania (www.aspct.it, sezione Bandi di concorso, Personale convenzionato). Gli psicologi interessati potranno presentare istanza di partecipazione entro e non oltre il 12 maggio. La procedura è interamente informatizzata. I termini di partecipazione sono già aperti.