Auto rubate parcheggiate in area di servizio del Palermitano, due arresti

Un’area di servizio diventata un parcheggio per auto rubate. A fare scoprire quanto sarebbe avvenuto nel piazzale lungo la strada statale 121 sarebbe stata una segnalazione sul furto di una macchina. Sul posto, sono intervenuti i carabinieri di Lercara Friddi, di Vicari e di Godrano (nel Palermitano) che hanno arrestato un 22enne e un 32enne. Entrambi per ricettazione e il secondo anche per resistenza a pubblico ufficiale.

Arrivati nell’area di servizio, i militari hanno individuato per primo il 32enne. L’uomo, che si trovava alla guida di un’auto, ha provato a fuggire. Dopo un breve inseguimento, l’uomo è stato arrestato. Dalle verifiche effettuate dagli inquirenti, infatti, è emerso che la macchina era stata rubata nei giorni scorsi a Palermo.

Sempre nella stessa area di servizio, i carabinieri hanno notato un’altra auto parcheggiata. Dai controlli anche questa è risultata rubata. Ed è stato dall’analisi dei sistemi di videosorveglianza dello spiazzo che i militari sono riusciti a individuare il 22enne. Pure lui è stato arrestato per il reato di ricettazione.