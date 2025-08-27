«Un parcheggiatore abusivo ha preso a picconate la mia auto perché non gli ho dato soldi»: la denuncia a Catania

«Ieri sera non avevo soldi a moneta da destinare a quel brav’uomo del parcheggiatore che, non credendo alle mie parole, si è poi armato di un piccone e mi ha distrutto il parabrezza dell’auto». È la denuncia che un cittadino ha affidato ai social con un post corredato da due immagini dove si vedono bene gli effetti che il piccone avrebbe avuto sul vetro anteriore della macchina. Stando a quanto ricostruito dal protagonista dell’episodio, il responsabile sarebbe un posteggiatore abusivo a cui non aveva dato i soldi richiesti.

Un episodio che, come lo stesso uomo ha ricostruito sul proprio profilo Facebook, è accaduto nel centro storico di Catania, in via San Gaetano alla Grotta, non lontano da piazza Stesicoro. «L’estorsione è insita in questa città, il modello è standard, noi cittadini sempre sottoscopa ed è consigliabile stare in silenzio…», lamenta l’uomo in chiusura del contenuto pubblicato sui social.