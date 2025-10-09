Assolti dall’accusa di tentata concussione, gli eurodeputati Falcone e Milazzo

09/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Gli eurodeputati Giuseppe Milazzo e Marco Falcone sono stati assolti dall’accusa di tentata concussione. Il processo verteva sulla nomina di Ferruccio Ferruggia al vertice dello Iacp, l’istituto case popolari. Secondo l’accusa, Milazzo, all’epoca capogruppo di FI all’Ars, aveva fatto pressioni su Falcone, allora assessore regionale, per sostituire l’allora commissario, Calogero Belingheri, con il quale aveva avuto contrasti, con Ferruggia. Per i legali dei due imputati non ci sarebbe stato, invece, alcun tentativo di condizionamento. Agli atti del processo finirono le chat dei due parlamentari.

