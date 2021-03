Fare un parlamento Covid free, somministrando i vaccini ai deputati . La proposta arriva dal presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè . Un comunicato stampa che, alla vigilia della discussione della finanziaria a sala d'Ercole, ha avuto l'effetto di suscitare la reazione di chi ritiene rappresenti l'ennesimo tentativo di cercare privilegi . «Dopo le forze dell'ordine, le forze armate, i docenti e le categorie più deboli, chiedo all'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza di valutare la possibilità di praticare la vaccinazione ai componenti l'Ars e a tutti i dipendenti, come precauzione, in vista della discussione per l'approvazione del bilancio e della finanziaria regionale», ha detto Miccichè.

«Piuttosto che pensare agli odiosi e immortali privilegi di questo palazzo, pensi alle leggi, visto che lasciano a desiderare parecchio, come testimoniano, ove ce ne fosse bisogno, le freschissime impugnative di Roma», è la replica del Movimento 5 stelle. I pentastellati con una nota rimandano al mittente la proposta del presidente di sala d'Ercole. «Sono tantissime la categorie professionali che hanno frequentissimi contatti per lavoro e ciò nonostante sono costrette a rimanere pazientemente in attesa della loro dose. Ancora una volta - concludono i deputati - Miccichè ha perso un'occasione per rimanere in silenzio. Avrebbe evitato di fare la figura di uno Schettino qualsiasi, che cerca di mettersi in salvo prima di donne e bambini».