Siracusa, trovato con 240 dosi di droga: arrestato un 51enne

Un 51enne di Siracusa è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato notato in una nota piazza di spaccio della città e sottoposto a controllo dai carabinieri. Nelle tasche dei pantaloni, i militari hanno trovato 40 dosi tra cocaina e crack.

Durante la perquisizione in casa del 51enne sono poi state trovate altre 200 dosi tra cocaina, marijuana, hashish e crack per un totale complessivo di circa cento grammi. Tutte le sostanze stupefacenti sono state sequestrate e inviate in laboratorio per gli esami. Dopo le formalità di rito, come disposto dall’autorità giudiziaria aretusea, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari nella propria abitazione.