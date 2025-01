Catania, armi clandestine in auto e a casa: arrestato un 27enne

Detenzione e porto abusivo di armi clandestine, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Sono questi i reati per cui i carabinieri hanno arrestato un pregiudicato catanese di 27 anni. Stando a quanto è stato ricostruito dai militari, intorno alle 15, una pattuglia impegnata in un servizio di perlustrazione del territorio in via Gelso Bianco ha notato una utilitaria Suzuki camminare molto lentamente con le doppie frecce accese, come se avesse una gomma forata. Intenzionati a dare aiuto all’automobilista, i militari si sono avvicinati ma si sono accorti che l’uomo guardava spesso nello specchietto retrovisore e che, alla loro vista, avrebbe abbassato lo sguardo. A quel punto, hanno deciso di fermarlo. L’uomo, però, avrebbe accelerato tentando di scappare. Inseguito dai carabinieri, il 27enne avrebbe lanciato un oggetto dal finestrino. Un incarto con dentro una pistola Beretta 84 FS Cheetar calibro 9, con matricola abrasa, con il colpo in canna e il serbatoio inserito, con dentro altri nove colpi.

I militari sono riusciti a fermare il 27enne in una via adiacente a un centro commerciale della zona. Così hanno scoperto che nell’auto, nascoste sul sedile posteriore, c’erano anche due donne e una bambina. Anche a quel punto, l’uomo avrebbe provato a mettere la retromarcia per scappare. Un tentativo che, però, si è rivelato vano. Infine, una volta sceso dall’auto, avrebbe tentato di fuggire anche a piedi ma è stato bloccato. Durante la perquisizione della macchina, i carabinieri hanno trovato un fucile calibro 12 smontato. Motivo per cui hanno deciso di continuare i controlli anche a casa dell’uomo. Lì hanno trovato, in camera da letto, una pistola marca Beretta calibro 7,65 con un colpo in canna e il serbatoio inserito contenente otto proiettili. Dagli accertamenti è risultato che l’arma era stata rubata l’anno scorso a Catania. L’uomo è stato arrestato ed è stato portato in carcere. Tutte le armi sono state sequestrate e verranno sottoposte ad ulteriori accertamenti.