Aggredisce, pedina e minaccia la ex, arresti domiciliari per un 43enne a San Filippo del Mela

Agenti della polizia di Stato hanno eseguito una misura cautelare personale emessa dal Gip di Barcellona Pozzo di Gotto, con la quale sono stati disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di un uomo di 43 anni residente a San Filippo del Mela, accusato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della ex moglie. Il provvedimento scaturisce dall’attività svolta dagli agenti del Commissariato di Milazzo, coordinate della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, che avrebbero confermato le continue vessazioni nei confronti della ex moglie dell’indagato, anche in presenza del figlio minore.

L’uomo, già condannato in precedenza per maltrattamenti in famiglia, nonostante il divieto di avvicinamento emesso dal giudice, avrebbe continuato a recarsi presso l’abitazione della donna adottando comportamenti aggressivi e facendole capire che controllava i suoi movimenti. Inoltre, dopo aver scoperto che aveva cominciato a frequentare un uomo, si era presentato sotto l’abitazione di quest’ultimo, danneggiandogli l’autovettura; si era inoltre impossessato delle chiavi dell’auto della donna e in un’altra occasione le aveva sottratto il telefono.

L’ultima aggressione risale a poche giorni fa quando l’uomo, dopo aver pedinato la vittima che era a bordo della sua auto in compagnia dell’amico, aveva tentato di speronare la vettura per ben due volte. Infine, dopo essere riuscito a bloccare l’auto, aveva sferrato dei 2, mimando il gesto di tagliare la gola alla donna.