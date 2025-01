Aeroporto di Catania, via ai lavori per riqualificare i varchi di controllo del terminal A

Foto generata con IA

A partire dalla notte tra il 13 e il 14 gennaio inizieranno i lavori per il miglioramento e la riqualifica dei varchi di controllo passeggeri e bagagli a mano del terminal A. La comunicazione è stata diffusa dalla Società aeroporto Catania, che gestisce lo scalo Fontanarossa del capoluogo etneo, attraverso la pagina Facebook. I lavori saranno suddivisi in tre fasi e prevederanno la chiusura alternata dei varchi per consentire l’installazione dei nuovi sistemi, allo scopo di modernizzare le postazioni di controllo con l’adozione di tecnologie avanzate, allineando l’aeroporto agli standard dei principali scali internazionali, per un controllo più rapido ed efficace. Gli interventi potranno comportare tempi di attesa più lunghi ai controlli: si raccomanda pertanto ai passeggeri di presentarsi in aeroporto con congruo anticipo rispetto all’orario di partenza del volo.