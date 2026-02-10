Foto d'archivo

Vendetta nel Catanese: spacca tutti i finestrini dell’auto al presunto amante dell’ex moglie

10/02/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un’auto con tutti i finestrini spaccati per vendetta. È la segnalazione da cui è partita la polizia di Adrano, nel Catanese. Arrivando a un 54enne, ritenuto l’autore del danneggiamento, che si sarebbe vendicato del presunto amante dell’ex moglie. L’uomo, con precedenti per maltrattamenti in famiglia e già destinatario di un ammonimento del questore, è stato nuovamente denunciato. Tutto parte dalla segnalazione di un’auto danneggiata vicino a una scuola: ritrovata con tutti i vetri rotti e numerose tracce di sangue. Analizzare dalla polizia scientifica. A indirizzare gli agenti è stato lo stesso proprietario del mezzo, un 52enne di Santa Maria di Licodia, il quale ha raccontato di sentirsi perseguitato da tempo dal 54enne, che lo ritiene l’amante della sua ex moglie.

Minacce che la vittima aveva già denunciato in precedenza, con la notifica di fissazione dell’udienza preliminare arrivata proprio quel giorno e prevista per le prossime settimane. Annuncio che non dev’essere arrivato solo a lui, considerato che fin dalla mattina il 54enne adranita ha deciso di seguirlo, con la propria auto, fino al posto di lavoro. Dove appunto si trovava parcheggiato il mezzo danneggiato. Alla ricerca di conferme, gli agenti si sono così presentati a casa dell’uomo, notando fin dalla porta di ingresso varie macchie di sangue, da poter confrontare con quelle trovare sull’auto, e le varie ferite da taglio sulle mani del 54enne.

