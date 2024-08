Adrano: rissa tra giovani a calci e pugni, sei denunciati

Sei giovani di Adrano (nel Catanese), di età compresa tra i 18 e i 21 anni, sono stati denunciati perché accusati dagli agenti del commissariato di avere innescato una rissa, avvenuta nei giorni scorsi, in tarda serata, in via Della Regione, a poca distanza dagli uffici della polizia.

Lo scambio di accuse reciproche a voce alta, il frastuono e le urla hanno richiamato l’attenzione degli agenti. Individuati i due gruppi di giovani mentre si stavano picchiando con calci e pugni, davanti a due ragazze coetanee.

Stando a quanto emerso finora, i due gruppi sono arrivati in via Della Regione a bordo di due auto, dalle quali sono scesi con l’intento di picchiarsi. Al momento, non si conoscono i motivi della rissa. I sei giovani coinvolti nella rissa sono stati condotti in commissariato dove, dopo essere stati identificati, sono stati denunciati in stato di libertà all’autorità giudiziaria.