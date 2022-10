Bagheria, sequestro di pescespada sotto misura. Esemplari giudicati anche non idonei al consumo

A Bagheria, in provincia di Palermo, la polizia municipale ha sequestrato alcuni esemplari di spadotto la cui vendita è vietata per legge. I controli sono stati effettuati dalla polizia locale. I pesci, esaminati dal personale dell’Asp, sono stati giudicati non idonei al consumo umano e per questo inviati alla distruzione. Nell’ambito dei controlli, sono stati multati anche i titolari di quattro esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: le sanzioni sono dovute all’occupazione eccessiva di suolo pubblico e all’organizzazione di attività musicale non autorizzata.