Sarebbero tre i migranti che oggi si sono gettati in mare dalla nave quarantena Azzurra , ferma in rada ad Augusta così come previsto dai protocolli adottati dalla Regione Siciliana per la gestione della possibile trasmissione del Covid-19.

Sarebbero tre i migranti che oggi si sono gettati in mare dalla nave quarantena Azzurra, ferma in rada ad Augusta così come previsto dai protocolli adottati dalla Regione Siciliana per la gestione della possibile trasmissione del Covid-19.

Uno di loro al momento è disperso. Sul posto ci sono capitaneria di porto e sommozzatori dei vigili del fuoco di Catania, ma le ricerche non hanno portato risultati. Recuperati invece altri due migranti in acqua. Nei giorni scorsi, decine tra i passeggeri della nave Azzurra hanno ricevuto il provvedimento di espulsione.

Una vicenda simile a quella che in queste ore si sta svolgendo nelle acque antistanti il porto del Siracusano è avvenuta a Porto Empedocle alcuni mesi fa. In quella occasione la nave utilizzata per fare trascorrere la quarantena ai migranti era la Moby Zazà: un giovane si gettò in mare credendo di poter raggiungere la riva a nuoto ma venne portato al largo dalla corrente e perse la vita.