Sospensione dei lavori per la costruzione del nuovo radar militare che a breve dovrebbe essere realizzato a Favignana e un confronto pubblico sugli effetti che l’impianto potrebbe avere sulla popolazione e sull’ambiente. È quanto chiedono i cittadini, riuniti in un comitato spontaneo, che questa mattina hanno manifestato di fronte il palazzo comunale dell’isola. La notizia del nuovo radar, ancora più potente, che andrebbe ad affiancare quello già presente a punta Sottile, preoccupa l’intera comunità egadina.

Il 21 settembre dello scorso anno, la marina militare ha affidato i lavori per il nuovo sistema radar finanziato con fondi dell’Unione Europea, per un totale di oltre un milione di euro. L’impianto dovrebbe essere costruito e diventare pienamente operativo entro il prossimo 30 giugno. «Quello che sappiamo è pochissimo - dicono dal comitato - non è stata fornita alcuna informazione sulle caratteristiche tecniche e sulle emissioni elettromagnetiche, sulle valutazioni dell’impatto ambientale e sanitario». La totale mancanza di coinvolgimento della comunità, così come dell’amministrazione comunale che non è stata avvisata, ha spinto la popolazione a mobilitarsi. Nei giorni scorsi, il sindaco Francesco Forgione aveva scritto al ministero della Difesa chiedendo il blocco dell’iter di installazione del radar in assenza di garanzie precise, così come successo a Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano.

Questa mattina, in piazza erano presenti associazioni del territorio, istituzioni locali e cittadini che hanno deciso di prendere posizione per ottenere risposte trasparenti. «Nonostante io non sia più giovanissima - dice a MeridioNews Maria Guccione - sono qui per il futuro dei giovani e di questa terra. L’installazione di questo nuovo radar - sottolinea - non è soltanto un problema militare o di chi preferisce parlare di guerra piuttosto che di pace. È un problema che riguarda la cittadinanza tutta, la salute pubblica e il rispetto dell’ambiente. Non chiediamo l’impossibile: abbiamo il diritto di sapere quali saranno le conseguenze di queste scelte e che cosa rischiamo». I cittadini non ci stanno a trasformare la più grande area marina protetta d'Europa in una base militare in cui fare proliferare ulteriori strumentazioni militari.

A intervenire questa mattina sono stati anche il primo cittadino e l’assessore Vito Vaccaro. «Non appena ho appreso la notizia - ha affermato Forgione - ho scritto al ministero della Difesa e alla Regione, per chiedere di trasmettere a noi dell’amministrazione e all’intera comunità tutte le informazioni sull’impatto che questo sistema radar avrà sul territorio, sull’ambiente e sulla salute. Non posso non cogliere - ha aggiungo il sindaco - in questo momento il terribile vento di guerra che spira sull’Europa e che spingono i processi di militarizzazione nel Mediterraneo. Le Egadi devono essere simbolo della ripresa di un dialogo tra popoli, culture e identità differenti, non il centro di nuovi conflitti».