Ricetta per una cioccolata calda perfetta

La cioccolata calda è la bevanda per eccellenza associata al relax, all'inverno, al calore di casa e possiamo assolutamente definirla comfort food per eccellenza. Facile da preparare ma con i trucchi giusti può trasformarsi in qualcosa di speciale. La cuoca Alessia Fedora Fiore ci regala la sua specialissima ricetta per preparare un'ottima cioccolata calda in casa, adattabile a tutte le esigenze e a tutti i gusti. Potete aggiungere più zucchero se la preferite più dolce, oppure utilizzare il latte che più vi piace, senza lattosio o perché no vegetale.