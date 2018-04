«Assolti perché il fatto non sussiste» e «rigetto della richiesta di confisca della struttura». Si conclude così il primo processo, quello con rito abbreviato, sul Muos di Niscemi. Si tratta del procedimento, incardinato a Caltagirone, in cui erano imputati un dirigente della Regione Siciliana e tre imprenditori accusati di abusivismo edilizio e violazione della legge ambientale per la costruzione del sistema di telecomunicazione militare Usa.

Imputati erano l'ex dirigente dell'assessorato all'Ambiente Giovanni Arnone, il presidente della Gemmo Spa Mauro Gemmo, e i titolari di due imprese di subappalti: Concetta Valenti e Carmelo Puglisi. La Procura aveva chiesto la loro condanna a un anno di carcere e 20mila euro di ammenda ciascuno, oltre alla confisca della struttura. Secondo l'accusa, sostenuta dal procuratore di Caltagirone, Giuseppe Verzera, l'impianto era stato realizzato «senza la prescritta autorizzazione, assunta legittimamente o in difformità da essa». La tesi della Procura è che il sito dove sono state installate le parabole per la comunicazione satellitare militare Usa non sarebbe mai dovuto essere autorizzato, perché ricade in un'area di inedificabilità assoluta. Il dirigente Arnone, anche lui assolto, è invece colui che materialmente ha apposto la sua firma sugli atti che hanno dato il via libera alla realizzazione del Muos.

La Procura di Caltagirone ha portato a processo non solo questi quattro imputati che hanno scelto il rito abbreviato, ma anche altre tre persone per cui il procedimento, con rito ordinario, è iniziato proprio ieri. Gli imputati con rito ordinario sono Adriana Parisi, della Lageco, una delle società dell'Associazione temporanea d'imprese Team Muos Niscemi, vincitrice della gara del 26 aprile 2007, il direttore dei lavori Giuseppe Leonardi, e l'imprenditrice Maria Rita Condorello, della Cr Impianti.