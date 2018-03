Incidente in tarda serata a Caltanissetta. Intorno alle 22, in via De Cosmi, un'auto guidata da una donna - come riportato dal quotidiano SeguoNews - ha travolto la folla che si stava recando in chiesa, per la messa pasquale. Tre donne sono rimaste ferite gravemente. Ancora poco chiare le cause all'origine dell'accaduto.

Sul posto, poco dopo i fatti, sono arrivate quattro ambulanze. Le ferite sono anziane - due di 82 anni e una di 93 - e sono arrivate tutte in codice rosso in ospedale. Sotto choc la guidatrice, che al momento non avrebbe ancora parlato con le forze dell'ordine. A indagare sono i carabinieri.