Nascìu di sira e fu ppi casu, e propriu pi chissu si chiamau Isolani pi casu. Nascìu ppi parrari di suli, terra e mari e di tuttu chiddu ca a nostra terra rinesci a fari n’fucari. I versi che compaiono sulla pagina d’apertura del portale di servizi online Isolani per caso danno già una chiara l’idea dello spirito che si cela dietro il progetto. Nato da un’idea comune di Daniela Marino, Patrizia Currò e Roberta Finocchiaro in una leggera serata tra amiche di ottobre 2019, si tratta di una piattaforma online che punta a fare incontrare gli operatori del settore turistico - strutture ricettive, tour operator e servizi di mobilità – e i potenziali clienti, attraverso la proposta di iniziative rivolta alle attività turistiche e offrendo al contempo servizi al turista che vuole organizzare il suo viaggio all’insegna delle tradizioni e tra gli itinerari più autentici della Sicilia.

L’idea delle tre amiche catanesi ha coniugato esperienze e passioni con l’aspirazione di dare vita a qualcosa che potesse venire incontro alle nuove esigenze turistiche, che si incentrano sempre più verso un turismo ecosostenibile. «Volevamo seguire le nostre passioni – racconta Daniela – Nel mio caso, per esempio, non era facile: dirigevo un’azienda turistica che ha chiuso. Non ho mollato, ed ero molto entusiasta di questa nuova idea. Abbiamo messo insieme la nostra voglia di viaggiare, le nostre capacità e l’amore per la Sicilia: dopo le prime telefonate, ci siamo accorte che cominciavamo a fare rete, che è poi il nostro obiettivo principale».

Ma dopo pochi mesi, a marzo 2020, scoppia la pandemia da Covid-19. «Potevamo abbandonare l’idea – continua Daniela – ma, piuttosto che fermarci, abbiamo girato tutta la Sicilia a spese nostre, fin quando è stato possibile: questo ci ha permesso di fare una mappatura del territorio e intercettare le prime collaborazioni da inserire sul portale. Noi possiamo offrire esclusivamente servizi. Col tempo abbiamo preso contatti con realtà che si spingono anche fuori dalla Sicilia e dall’Italia: abbiamo clienti dall’Inghilterra, America e Arabia Saudita». La pagina internet Isolani per caso è partita solo ad agosto del 2020 e adesso è visitabile, ma il lavoro di comunicazione svolto in precedenza ha permesso alle tre catanesi di indicare già un numero considerevole di strutture e attrazioni che sia gli operatori che i turisti possono acquistare direttamente dal sito.

«Per il settore non è sicuramente un periodo facile. Noi siamo partite con la consapevolezza che il turista oggi è in cerca un’esperienza che lo vede sempre più a contatto col territorio: con la possibilità di immergersi nelle tradizioni, tra la gente del posto e la natura - spiega una delle ideatrici - Queste idee cerchiamo anche di proporle agli operatori. Inoltre abbiamo stretto relazioni per i servizi rivolti a famiglie, turisti singoli o diversamente abili che vogliono intraprendere un viaggio di questo tipo». Isolani per caso non ha conosciuto la parola stop nemmeno dopo la seconda ondata di contagi da Covid-19.

Da qualche mese le tre amiche hanno aperto un profilo Instagram dove, fra le tante foto colorate dei borghi siciliani, hanno lanciato le rubriche In cucina con nonna Alfia e il format Alfabetizziamo la Sicilia, in cui inglese e siciliano si incontrano per svelare storie e tradizioni. «Il lavoro di questi mesi ci ha permesso l’accesso al bando Resto al Sud – conclude – Una possibilità che negli ultimi mesi abbiamo cominciato a sfruttare partecipando alle fiere virtuali, dove abbiamo intercettato nuovi clienti. Questo ci permetterà di provare a realizzare il nostro prossimo obiettivo, cioè quello di avere dei nostri responsabili sparsi in tutta la Sicilia per accogliere nel migliore dei modi i clienti».