Ci sono 21 nuovi positivi al Covid-19 in Sicilia . Il dato è fornito dal ministero della Sanità e segna il superamento della soglia di trecento positivi nell'isola. Sono infatti 314 le persone che attualmente hanno l'infezione da coronavirus . Trentotto di loro sono ricoverati in ospedale, dei quali quattro in terapia intensiva.

Sono invece 276 i positivi che si trovano in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia in Sicilia sono morte 284 persone, per un totale di casi positivi di 3339.