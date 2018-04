Arrestato il deputato regionale Giuseppe Gennuso. Sono stati i carabinieri del comando provinciale di Siracusa a eseguire il provvedimento. Il 65enne parlamentare dell'Ars sarebbe accusato di voto di scambio con ambienti della criminalità organizzata. L'inchiesta è condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Catania e vede coinvolte altre persone.

Gennuso è stato eletto a febbraio, per la quarta volta, nella lista di centrodestra Popolari ed Autonomisti, nella coalizione di centrodestra a sostegno del governatore Nello Musumeci. Ha ottenuto 6.567 preferenze nel collegio di Siracusa.

Durante la campagna elettorale per le Regionali, era stato indicato nella lista degli impresentabili, perché a processo con l'accusa di aver venduto acqua non adatta al consumo umano quando era amministratore del consorzio idrico Granelli. Recentemente il suo nome era finito in un'altra inchiesta, ma come vittima di una presunta estorsione da parte di alcuni soggetti di Pachino e Portopalo. La stessa Dda di Catania ha recentemente chiesto l'archiviazione per gli indagati di quella vicenda. Oggi l'arresto che pone anche un problema politico, vista la fragilità della maggioranza di Musumeci all'Ars.