Era stata una Pasquetta serena in provincia di Ragusa. Solo un incidente a Cava d’Ispica, ma senza gravi conseguenze. Poi, poco dopo le 21.30, la tragedia. Sull’asfalto della Marina di Ragusa-Donnalucata è rimasto il corpo senza vita della 25enne di Comiso Carla Barone.

La ragazza, stando alle prime informazioni, pare viaggiasse sulla moto condotta dal ragazzo, rimasto ferito in maniera non grave. In quel tratto di strada, nei pressi di una ex discoteca, da tempo vengono segnalate precarie condizioni di sicurezza, ma è ancora presto per dire cosa abbia provocato l’incidente. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia stradale.