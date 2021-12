In Sicilia il prezzo del pane è lievitato negli scorsi mesi e potrebbe lo farlo a partire da gennaio 2022, già alle porte. C'è chi ha parlato di caro pane , con un riferimento anche ai periodi della guerra, ma chi sa cosa c'è dietro (o meglio, dentro) parla di giusto pane . È il caso dell'agronomo e produttore di grano Angelo Moscarelli che, durante la trasmissione Direttora d'aria, ha spiegato che «il mercato di questo settore ha sempre fatto variazioni talmente piccole da renderlo stabile . Adesso, questo è semplicemente un prezzo giusto dal punto di vista etico per remunerare il lavoro degli agricoltori ». Nella terra che è stata il granaio dell'impero romano c'è, però, anche una questione di qualità del grano specie di quello che arriva a bordo di grandi navi, importato spesso dal Canada, e che porta con sé anche muffe, ruggine e un eccesso di glifosato . Così, anche l'Isola potrebbe diventare terreno fertile per una sperimentazione che è partita nella Martesana , ovvero nell'area a nord-est della città di Milano in Lombardia. Qui nasce il progetto Frudur-0 che ha l’obiettivo di mettere a punto un protocollo di coltivazione per una filiera sostenibile del frumento duro made in Italy.

«Quello che stiamo cercando di fare - ha spiegato Marta Guarise, che è la coordinatrice tecnica del progetto - è coniugare alti livelli di produzione cerealicola e di sanità delle spighe, tipici dell’agricoltura convenzionale, con l’assenza di residui di prodotti fitosanitari, tipica del biologico per andare incontro alle richieste dei consumatori, della grande distribuzione e dell'Unione europea che chiedono alimenti senza residui di prodotti chimici». Insomma, una sperimentazione che prova a tenere insieme il meglio delle due esperienze agricole per garantire un equilibrio tra quantità e qualità della produzione. Un piano innovativo - finanziato dal programma di Sviluppo rurale (Psr) 2014-2020 della Regione Lombardia - già portato sui campi grazie alla collaborazione del dipartimento di Scienze Agrarie, forestali e alimentari (Disafa) dell’Università di Torino, del distretto agricolo Adda-Martesana (Dama) e di sei aziende locali.

«Abbiamo già fatto delle prove parcellari in area di terreni della grandezza di dodici metri quadri ciascuno - ha raccontato Guarise - dove abbiamo testato dodici varietà di sementi in commercio di grano duro per capire quali sono quelle più promettenti dal punto di vista della resa». Non solo: la sperimentazione su appezzamenti più grandi ha anche riguardato la messa a confronto di diverse lavorazioni del suolo per testare l'efficacia di varie strategie di coltivazione e di mezzi tecnici (fungicidi, erbicidi e concimi) per individuare quelli più adatti allo scopo. «Tutti i dati raccolti, da quelli sulla granella a quelli della sua trasformazione in semola, saranno oggetto nei prossimi mesi del nostro studio - ha sottolineato la coordinatrice tecnica di Frudur-0 - per arrivare alla stesura del protocollo per la produzione di frumento duro a residuo zero». Se la sperimentazione avrà successo, si potrà procedere poi alla costituzione di una filiera della pasta della Martesana a residuo zero.

Un modello da riadattare poi anche altrove, sulla base delle caratteristiche dei terreni, e per cui la Sicilia potrebbe essere un ottimo banco di prova. «Dal punto di vista qualitativo - ha fatto notare l'agronomo Moscarelli - il grano siciliano ha già i requisiti del protocollo perché, per la vocazione del nostro territorio, è esente da micotossine e da metaboliti secondari di funghi che possono rendere insalubre il prodotto». Eppure, questo non basta. Da un parte c'è la metà dei terreni che resta incolta, dall'altra a deprimere le produzioni c'è «l'assalto dei terreni già coltivati a grano, o che potrebbero esserlo, da parte delle multinazionali del fotovoltaico che non a caso li scelgono per realizzare degli impianti sottraendo però migliaia di ettari all'agricoltura. Questo - ha concluso l'agronomo - potrebbe fare ulteriormente lievitare i prezzi delle materie prime e, quindi, anche dei prodotti lavorati. E poi dobbiamo ricordarci che tra dieci anni non potremo di certo mangiare l'energia».