A Catania taglio ore Asacom per studenti con disabilità. Campisi (FdI): «Il Consiglio comunale non è stato neanche avvisato»

Sempre meno assistenza agli studenti con disabilità. È la denuncia di Alessandro Campisi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Catania, che esprime «grande preoccupazione per la scelta dell’amministrazione di operare una decurtazione del 15 per cento alla spesa per il servizio fornito dagli assistenti alla comunicazione per studenti con disabilità». Si tratta del personale Asacom, «presidio indispensabile per il benessere e la crescita degli studenti diversamente abili». Ma non solo. Il consigliere pensa anche alle «famiglie, preoccupate per il pregiudizio che i figli subiranno» a causa del taglio. Una riduzione della spesa che, per Campisi, andava quanto meno discussa: «Rappresenta un fatto grave che l’amministrazione non si sia confrontata con il Consiglio Comunale rispetto ad una scelta così delicata», commenta il consigliere. Annunciando la presentazione di una interrogazione formale al governo cittadino, «laddove non torni tempestivamente sui suoi passi».