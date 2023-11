Sudano commissaria Lega a Catania. «Dalle proteste sulle scelte di Salvini su immigrazione a ruolo guida»

«Auguro buon lavoro all’onorevole Valeria Sudano. Passare dalle proteste contro le scelte sull’immigrazione del ministro dell’interno Matteo Salvini alla guida della Lega in provincia di Catania è sicuramente la dimostrazione della forza delle nostre idee». Così in una nota il segretario provinciale uscente de Carroccio a Catania, Fabio Cantarella, fondatore in Sicilia della Lega per Salvini Premier, sulla nomina della parlamentare nazionale Valeria Sudano a commissaria del partito del capoluogo etneo.