Stazione Acquicella, rogo di rifiuti in uno stabile trasformato in discarica. «Serve ricognizione»

Della spazzatura è stata dato alle fiamme, questa mattina, in uno stabile abbandonato lungo via Adamo, traversa di via della Concordia, nei pressi della stazione Acquicella. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale di Catania. Come mostrato in un video, diffuso dal vicepresidente del Consiglio comunale Riccardo Pellegrino, oltre allo stabile tutta l’area adiacente è stata trasformata in discarica abusiva di rifiuti di ogni tipo, tra cui delle lastre di eternit spezzate. «Mi auguro che l’amministrazione intervenga nella prima circoscrizione – dice Pellegrino – serve una seria ricognizione per individuare i proprietari di questo stabile. L’intera area andrebbe bonificata e trasformata in altro, magari acquistandola per ridare decoro alla zona. Questo però non è il solo immobile fatiscente che viene utilizzato come deposito di rifiuti».