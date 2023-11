Cocaina e 10mila euro in contanti nascosti a casa. Arrestato pusher a Palermo

Nel corso di un servizio antidroga nel quartiere Marinella, a Palermo, i carabinieri della stazione di San Filippo Neri, con il determinante contributo di un’unità del nucleo cinofili di Villagrazia, hanno arrestato un pusher 31enne che aveva nelle proprie disponibilità 10mila euro in contanti e della droga. Decisivo un servizio di osservazione che ha permesso ai militari di notare delle cessioni di stupefacenti e la presenza della moglie dell’indagato. Poco dopo è scattata la perquisizione a casa del pusher e l’attività di ricerca all’interno dell’abitazione dei coniugi, ha permesso ai carabinieri di trovare una chiave, ben occultata all’interno di una cassetta per gli attrezzi, utilizzata per l’apertura della porta d’emergenza dell’ascensore. All’interno vi era un involucro contente 100 grammi di cocaina, nascosto sul tetto della cabina.

La moglie dell’arrestato, una 29enne, palermitana, è stata denunciata in stato di libertà mentre l’uomo, su disposizione del pubblico ministero, è stato condotto presso la casa circondariale competente, e sottoposto alla custodia cautelare in carcere.