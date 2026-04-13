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«La realizzazione di un poligono di tiro all’aperto, seppur temporaneo, in prossimità immediata dell’ospedale Garibaldi di Catania rappresenta una scelta grave e incomprensibile. Che impone chiarimenti urgenti». Lo dichiarano i consiglieri comunali del Movimento cinque stelle Graziano Bonaccorsi e Gianina Ciancio. Entrambi hanno già annunciato che presenteranno un’interrogazione per fare piena luce sulla vicenda.

Un poligono di tiro vicino all’ospedale a Catania

«Parliamo di un’attività che comporta emissioni sonore impulsive ad altissima intensità. Oggettivamente incompatibili con la presenza di una struttura sanitaria attiva, frequentata quotidianamente da pazienti fragili, personale medico e mezzi di emergenza. Anche la natura temporanea dell’iniziativa – proseguono i consiglieri del M5s – non elimina né riduce i rischi legati all’impatto acustico, alla sicurezza e al contesto estremamente delicato in cui si inserisce».

Le responsabilità amministrative

Bonaccorsi e Ciancio, in un comunicato inviato alla stampa, pongono l’attenzione anche sulle responsabilità amministrative. «È indispensabile chiarire chi abbia autorizzato l’attività e sulla base di quali valutazioni. La licenza di pubblica sicurezza, ove rilasciata, non esaurisce gli obblighi di legge. Restano fondamentali le verifiche di compatibilità urbanistica, acustica e sanitaria. Ambiti nei quali – sottolineano – il Comune ha competenze dirette e non eludibili».

L’annuncio dell’interrogazione

E sul poligono di tiro vicino all’ospedale di Catania, «presenteremo formale interrogazione», fanno sapere i consiglieri comunali. «Per chiedere all’amministrazione di riferire con urgenza su tutti gli atti adottati. Sulle valutazioni tecniche effettuate e – continuano – sulle eventuali misure che si intendono assumere per garantire la tutela della salute pubblica e della sicurezza dei cittadini. Su una vicenda così delicata – concludono Bonaccorsi e Ciancio – non possono esserci ambiguità. Serve trasparenza immediata e, se necessario, l’adozione di provvedimenti urgenti».