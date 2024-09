Palermo, tre arresti per spaccio tra Vucciria e Sperone

I carabinieri del comando provinciale di Palermo nel corso di un servizio antidroga notturno nel quartiere Sperone, in prossimità di via Padre Francesco Spoto, hanno arrestato in flagranza un 22enne, palermitano, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno dapprima osservato a distanza l’indagato e, dopo aver notato la cessione dello stupefacente ad un acquirente, sono usciti allo scoperto bloccando prontamente il presunto pusher, il quale è stato perquisito e trovato in possesso di oltre 60 dosi tra cocaina, crack, marjuana e hashish.

In un’altra operazione, nello storico quartiere della Vucciria, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Verdi, con il supporto dei colleghi della stazione centro, hanno arrestato un 35enne, di origine algerina, ed un tunisino di 23 anni, entrambi noti alle forze dell’ordine e, ritenuti responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti.

Anche in questa circostanza i due presunti spacciatori sono stati sorpresi dai militari nei pressi di Piazza Caracciolo, subito dopo una cessione a due acquirenti. La perquisizione degli indagati ha permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro oltre 22 grammi tra hashish e cocaina, già suddivisa in dosi e destinata alla vendita al dettaglio, nonché denaro contante in banconote di piccolo taglio, ritenuto presumibilmente provento dell’attività illecita.