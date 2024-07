Palermo, picchiato con calci e pugni. Un 17enne è in condizioni disperate

Sono gravissime le condizioni di un ragazzo di 17 anni picchiato selvaggiamente ieri pomeriggio in via Maqueda, a Palermo. La prognosi è riservata. Il giovane ha una grave emorragia cerebrale provocata dalle percosse da parte di un gruppo di persone arrivate dal vicino quartiere di Ballarò che lo hanno aggredito con calci e pugni. Dopo averlo lasciato per terra sono fuggite prima dell’arrivo della polizia. Nella zona ci sono diverse telecamere di videosorveglianza che gli investigatori stanno esaminando. Secondo i medici del Policlinico le condizioni del giovane sono disperate. Gli agenti di polizia hanno trascorso l’intera serata nella zona per cercare di ricostruire quanto successo.