Sarebbero stati trovati i corpi di due delle sei persone disperse nel naufragio dello yacht Bayesian. I sub li avrebbero intravisti dietro a dei mobili e a dei materassi in una delle cabine nel ponte inferiore della barca. I due corpi – di cui non si conosce ancora l’identità – non sono ancora stati raggiunti. Per recuperarli dovranno essere rimossi gli arredi che bloccano l’intervento dei sommozzatori.