Modica, arriva il Rum made in Sicily con canne da zucchero: «Primi in Sicilia, ci lavoriamo dal 2021»

Il primo Rum made in Sicily a base di canna da zucchero nasce in Sicilia, a Modica, nel Ragusano. Qui la Distilleria Alma ha pensato di valorizzare i sapori tradizionali dell’isola fondando la sua sede nel 2021. «Tra macchinari, adeguamento della sede produttiva e ottenimento della licenza – arrivata lo scorso aprile – abbiamo aspettato più di due anni», racconta a MeridioNews l’imprenditore Hugo Gallardo. La produzione della bevanda alcolica richiede un lavoro impegnativo, diviso tra la campagna e la distilleria. L’idea è stata importata da fuori. «Tutto è nato quando ancora eravamo a Milano, io e mia moglie Annalisa Spadaro (anch’essa imprenditrice della distilleria). Io ero appassionato di distillati – prosegue Gallardo – e abbiamo scoperto che in Sicilia si coltivava la canna da zucchero».

Un salto nel vuoto, pensa l’imprenditore, considerando che non c’era alcuna previsione di poter fare successo con un prodotto del tutto innovativo come questo. Dopo aver portato avanti l’idea e mosso i primi passi concreti per la sua realizzazione, adesso il sogno è diventato realtà. «Abbiamo iniziato a piantare nel 2021 ed è già stata fatta la prima raccolta ad aprile e a maggio di quest’anno. L’anno prossimo faremo una seconda raccolta» aggiunge Gallardo, peraltro, svelando in anteprima che il Rum verrà lanciato alla fine di quest’anno poiché «è già in distilleria». L’azienda vanta il primato della produzione nell’isola, insieme a un’altra attività commerciale sita ad Avola, nel Siracusano. Ma il Rum non è l’unica novità targata Alma sotto i riflettori. «Abbiamo pensato di produrre anche un Gin a base di prodotti locali siciliani come la mandorla».

Dietro il risultato di ogni bottiglia c’è una lavorazione di ben due anni. Si parte dalle campagne, di diversi ettari, dove la coltivazione delle canne avviene a marzo/aprile per poi raccoglierle l’anno dopo nello stesso periodo. Un lavoro che richiede cura e precisione. «La canna viene tagliata a mano, affinata nell’acciaio e la maciniamo in distilleria con un macchinario da cui se ne ricava il succo. Viene poi creato un mosto che attraversa una fase di fermentazione di qualche giorno. Poi la bevanda è pronta», conclude Gallardo che, oltre alla moglie, gestisce la distilleria insieme a un altro imprenditore, Alejandro Lopez.