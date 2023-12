Mich Jagger torna a Siracusa: «Faccio una pausa e scrivo un po’»

«Faccio una pausa in Italia e scrivo un po’». Lo ha annunciato sul suo profilo Facebook Mich Jagger. Il re del rock, frontman dei Rolling Stones, ha scelto di nuovo la Sicilia per la sua pausa dedicata alla scrittura. Dopo la tappa a Catania nel mese di settembre, e la pubblicazione dell’album di inediti della leggendaria band inglese – Hackney Diamonds – a ottobre, adesso Mich Jagger ha optato per Siracusa.

Una permanenza che ha reso pubblica condividendo molte foto sui social. Da piazza Duomo al parco archeologico del capoluogo aretuseo fino al Castello Eurialo in Ortigia. Altri scatti, Mich Jagger li ha fatti affacciato da un balcone di palazzo Beneventano del Bosco e anche a bordo di un peschereccio dal nome Madonna delle Lacrime di Siracusa.