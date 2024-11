Allerta meteo arancione, domani a Catania scuole chiuse

Anche domani, mercoledì 13 novembre, a Catania le scuole rimarranno chiuse. L’ha annunciato su Facebook il sindaco della città, Enrico Trantino, dopo che il Dipartimento regionale di protezione civile ha diramato per domani un’allerta meteo arancione per gran parte della Sicilia orientale. «Le previsioni segnalano condizioni di pioggia intensa nel corso della notte, con miglioramento nella giornata – scrive Trantino su Facebook – In ogni caso l’unico bollettino a cui per legge mi devo affidare è quello della protezione civile, che per domani segna allerta arancione. Considerata anche la pioggia degli scorsi giorni – continua il sindaco di Catania – abbiamo esigenza di verificare le condizioni degli istituti scolastici. Per questa ragione ho appena firmato l’ordinanza con cui dispongo la sospensione delle attività didattiche per la giornata di domani».

«Non sono tra coloro che valutano con leggerezza la sospensione delle lezioni o chiudere le scuole – precisa Trantino – ma da sindaco e da genitore sento forte, prima di tutto, la responsabilità di tutelare le nostre ragazze e dei nostri ragazzi, che devono potere studiare in condizioni di sicurezza». Il sindaco ha disposto anche la chiusura del giardino Bellini, dei parchi comunali e dei cimiteri.