Maltempo in Sicilia: domani scuole chiuse nel Messinese, ad Agrigento e nel Siracusano

Domani, martedì 12 novembre, scuole chiuse anche in provincia di Messina, ad Agrigento e in provincia di Siracusa. Vista l’allerta rossa per condizioni meteo avverse – diramata dalla protezione civile regionale per il pomeriggio di oggi e per tutta la giornata di domani per la fascia costiera che va da Messina a Catania – in molti Comuni del Messinese le scuole resteranno chiuse, oltre che a Messina stessa. I 25 comuni interessati dall’ordinanza di chiusura delle scuole sono: Taormina, Castelmola, Giardini Naxos, Letojanni, Gallodoro, Mongiuffi Melia, Forza d’Agrò, Sant’Alessio Siculo, Limina, Antillo, Santa Teresa di Riva, Savoca, Furci Siculo, Roccalumera, Pagliara, Mandanici, Nizza di Sicilia, Fiumedinisi, Alì Terme, Alì, Itala, Scaletta Zanclea, Gaggi, Graniti e Motta Camastra.

Vista l’allerta arancione diramata per domani, scuole chiuse anche ad Agrigento. Lo annuncia l’ufficio stampa del Comune. Il sindaco Miccichè emetterà un’ordinanza valida da oggi e fino alle 24 di domani, martedì 12 novembre. Prevista l’interdizione a giardini pubblici, impianti sportivi all’aperto, aree giochi esterne, cimiteri e sottopassi; interdizione e uso temporaneo dei locali interrati, seminterrati e bassi, in specie se in prossimità di alvei, sponde e argini di torrenti e fiumi già oggetto di precedenti criticità e in particolare in tutta la zona del viale Emporium (lato fiume Akragas). Sono sospese tutte le manifestazioni e gli eventi all’aperto e i mercati rionali di merci.

Domani scuole chiuse anche in provincia di Siracusa. L’allerta meteo arancione su tutto il territorio ha spinto i sindaci e le sindache di molti Comuni del Siracusano – compreso lo stesso capoluogo – a emanare l’ordinanza di chiusura per le scuole di ogni ordine e grado. Chiusi anche i mercati, gli impianti pubblici sportivi, il cimitero e i parchi pubblici. A Siracusa chiusi anche Castello Maniace, il Parco Archeologico della Neapolis e gli asili comunali.