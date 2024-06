Incidente stradale nel Palermitano: un camion travolge un mezzo a tre ruote. Morta una donna

Incidente mortale sulla strada provinciale 51 Campobello di Mazara-Torretta Granitola, nel Palermitano: a scontrarsi sarebbero stati un camion e un mezzo a tre ruote. Da una prima ricostruzione, il mezzo a tre ruote – che sarebbe stato carico di angurie – avrebbe fatto una manovra azzardata e sarebbe stato trascinato per alcune decine di metri da un camion che procedeva nella sua corsia, in direzione Tre Fontane, frazione di Campobello di Mazara. La donna sarebbe morta sul colpo, mentre il nipote – che guidava il mezzo a tre ruote – è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in elicottero a Palermo: le sue condizioni sarebbero gravissime. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani di Campobello di Mazara e i carabinieri.