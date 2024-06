Comunali 2024, il risultato del ballottaggio a Caltanissetta

A Caltanissetta Walter Tesauro ha vinto il turno di ballottaggio ed è il nuovo sindaco della città. Tesauro (centrodestra) ha ottenuto 10.610 voti, cioè il 52,36 per cento dei consensi. Annalisa Petitto, appoggiata da alcune liste civiche, dal Partito democratico – ma senza simbolo – e da alcune forze centriste, ha raccolto 9654 voti, cioè il 47,64 per cento dei consensi. Sono andate a votare 20.902 persone, cioè il 38,31 per cento di quelle aventi diritto.