Cessione del quinto o prestito personale? I consigli di CrediFin per una scelta vantaggiosa nel tempo

Cessione del quinto o prestito personale? Quando servono fondi per un progetto da realizzare o per un imprevisto familiare, magari senza ricorrere ai risparmi, la confusione è dietro l’angolo. Lo sanno bene da CrediFin, agenzia specializzata in attività finanziaria con sede ad Acireale, nel Catanese, mandataria di Prexta spa (Gruppo bancario Mediolanum) per tutta Italia, grazie alla possibilità di lavorare le pratiche a distanza con Spid e firma digitale. «Non sempre la soluzione migliore si ottiene guardando solo al tasso di interesse. Quella fondamentale è la variabile del tempo», spiegano Santo Cantarella e Giancarlo Gangemi, fondatori di CrediFin, specializzati in consulenze su misura, personalizzabili e senza spese di istruttoria o costi fissi. Ma una soluzione c’è (quasi) sempre e (quasi) per tutti. Ecco quello che c’è da sapere per arrivare con le idee più chiare.

Cessione del quinto

A chi si rivolge: dipendenti pubblici e privati, pensionati.

Chi non può accedere: chi riceve assegni di invalidità e altri sostegni sociali che non formano reddito.

Vantaggi: la rata viene trattenuta direttamente dallo stipendio o dalla pensione, tutelando anche i lavoratori privati in caso di ritardo del pagamento della mensilità da parte dell’azienda.

Aspetti da valutare con i consulenti: a fronte del basso tasso di interesse, ci sono alcuni vincoli normativi che consentono poca flessibilità nella gestione delle rate; non è possibile fare più richieste ravvicinate nel tempo; è obbligatoria una polizza assicurativa che copra il rischio vita e perdita del lavoro.

Prestito personale

A chi si rivolge: a chiunque abbia un reddito dimostrabile, anche da libera professione, che permetta di far fronte all’impegno delle rate definito con i professionisti in base all’importo richiesto e al tempo di estinzione del finanziamento. Elementi che determinano anche l’eventuale necessità di garanti.

Chi non può accedere: chi è sotto la soglia di povertà determinata ogni anno o ha redditi non dimostrabili.

Vantaggi: è un prodotto finanziario flessibile e personalizzabile. E che, con CrediFin, agenzia Prexta, permette anche di pianificare l’impegno nell’ordine dei mesi e non solo degli anni: due anni non bastano per ottenere la rata per noi più sostenibile, ma tre sarebbero persino troppi? Basta programmare a 30 mesi o quanti saranno necessari al nostro piano: da 12 a 120 mesi, per cifre dai 3 ai 75mila euro. Nessun problema anche per chi ha già attivi altri finanziamenti, che potranno essere riuniti al nuovo con un’unica rata. L’assicurazione è inoltre facoltativa.

Aspetti da valutare con i consulenti: trovare il migliore equilibrio tra importo richiesto, rata e durata del prestito; scegliere la soluzione più vantaggiosa tra questo prodotto e la cessione del quinto, in caso si possa accedere a entrambi.

Anticipo TFS (Trattamento di Fine Servizio)

Per i dipendenti pubblici che sono appena andati in pensione c’è in realtà uno strumento ulteriore, spesso poco conosciuto: è l’anticipo del trattamento di fine servizio, erogato in diverse rate e a distanza di anni dal momento della pensione. Una cifra attesa da molti ex lavoratori del settore pubblico magari per comprare una casa ai figli o investire in un nuovo progetto. In questi casi CrediFin, con il mandato di Prexta, si occupa di acquistare il credito, restituendolo all’ex lavoratore subito e in un’unica soluzione.