Catania, chiusi due paninari e un ristorante

A Catania è stata disposta la chiusura temporanea per due paninari di piazza Giovanni XXIII e per un ristorante etnico di via Gemmellaro. Nonostante i tre esercizi commerciali fossero stati multati nei mesi scorsi hanno continuato a occupare i marciapiedi e le strade. Una sospensione di 15 e 20 giorni per i paninari e di cinque giorni per il ristorante, con la rimozione di quanto collocato sulla strada. Previsto un pagamento delle spese e delle multe ai fini della riapertura. Altri casi di recidiva sono stati già segnalati al comune di Catania che diventeranno nuove ordinanze di chiusura temporanea.