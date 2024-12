Catania, per la pista ciclopedonale Centro-Plaia spunta un altro problema: gli allagamenti

E dopo la pavimentazione stesa sull’asfalto crepato, la resina, che secondo molti sarebbe scivolosa, i tanti attraversamenti della strada per non farla passare dal porto, la ancora non collaudata pista ciclabile, anzi, ciclo-pedonale, che collegherà il centro di Catania alla Plaia, tira fuori una nuova criticità che di certo è destinata a fare discutere: si allaga.

Le immagini, scattate in zona faro, raccontano di avvallamenti pieni d’acqua dopo le ultime piogge, che senza dubbio costituiranno una difficoltà notevole per cicli e pedoni. A essere riempiti d’acqua anche alcuni tratti dei famigerati attraversamenti, dove l’asfalto non è stato precedentemente rifatto. E come se non bastasse si può notare che il deposito di acqua, privo di possibilità di scolo, col tempo ha finito per scolorire il tratto in rosso della pista.