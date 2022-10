Belpasso, minaccia la fidanzata con un coltello. Arrestato un uomo di 33 anni

Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, lo hanno trovato all’ingresso di una palazzina con un coltello in mano mentre minacciava la fidanzata. Così è stato arrestato, a Belpasso, in provincia di Catania, un uomo di 33 anni già noto alle forze dell’ordine. Per lui l’accusa è di atti persecutori e porto illegale di oggetti atti a offendere.

Alla vista dei militari, il 33enne ha cercato di fuggire a bordo dell’automobile e ha gettato a terra il coltello, ma è stato bloccato poco dopo. La donna ha raccontato ai carabinieri che il 33enne si era presentato a casa sua dopo un acceso diverbio. Il 33enne è accusato anche di avere danneggiato l’automobile della vittima. L’autorità giudiziaria ha disposto la misura cautelare in carcere.