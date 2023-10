L’attività finanziaria su misura: l’esperienza di CrediFin ad Acireale. «I clienti? Non numeri, ma persone con progetti»

Un’amicizia che dura da quasi 15 anni e l’idea di lavorare insieme nata ormai cinque anni fa. Sono abituati a fare progetti e a condividere obiettivi Santo Cantarella e Giancarlo Gangemi, che nel 2019 hanno dato vita a CrediFin, agenzia in attività finanziaria specializzata nel credito al consumo con sede ad Acireale, nel Catanese, ma con possibilità di operare in tutta la Sicilia e oltre. Anche a distanza. Ed è proprio a partire dalle caratteristiche del loro rapporto che i due professionisti hanno posto le basi per la loro attività: non semplice distribuzione di prodotti finanziari, ma vera consulenza. Con una condivisione di necessità, obiettivi e progetti con chi si rivolge all’agenzia. Legata professionalmente a Prexta spa, la società del Gruppo bancario Mediolanum che si occupa di erogazione dei finanziamenti.

«Per noi non si tratta solo di pratiche respinte o approvate», racconta Cantarella. «Con i nostri clienti studiamo il piano migliore, considerando la variabile principale ma spesso sottovalutata quando si parla di prestiti: il tempo, che anche in questo caso è prezioso», gli fa eco Gangemi. Non solo tassi più o meno vantaggiosi, insomma, ma un vero piano personalizzato per un risultato a lungo termine. E per districarsi nella scelta tra cessione del quinto e prestito personale, facendosi consigliare in un rapporto umano ma con i vantaggi digitali della modernità.

«Spesso, nel mondo dei finanziamenti, si va veloci: con le poche informazioni in suo possesso, chi arriva consegna il proprio documento, compila qualche modulo e va via con un preventivo, che in qualche caso lo lega già», spiega Gangemi. Con poco margine insomma per trovare soluzioni alternative e magari più vantaggiose. «Così i clienti diventano numeri – chiarisce Cantarella – Mentre da noi sono persone con i loro progetti». Un approccio umano nella strategia ma comunque tempestivo, grazie a una molteplicità di soluzioni.

Il lavoro dei collaboratori di CrediFin, innanzitutto, che – puntando sempre alla massima efficienza – permettono di avere risposta sull’esito delle proprie pratiche in circa un giorno e di ottenere il risultato in poco più. E poi il rapporto con Prexta spa, che gode delle convenzioni nazionali e locali stipulate con diversi enti pubblici, statali e privati, per rendere più snelle le procedure. Infine la tecnologia, con la possibilità di utilizzare firma digitale e Spid per procedere anche a distanza a compilare e firmare i documenti in totale comodità.