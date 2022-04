Mezzo chilo di marijuana custodita in uno zainetto è stata sequestrata dalla polizia nel Lentinese. Un uomo di 37 anni, accusato di essere uno spacciatore e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio della sostanza stupefacenti.

L'intervento degli agenti del locale commissariato si è svolto in via Maci. I poliziotti hanno notato un gruppo di persone, tra i quali il 37enne che alla loro vista ha tentato di nascondersi in una casa disabitata. La perquisizione ha portato al ritrovamento della droga abbandonata sul tetto dell'immobile e all'arresto dell'uomo, per il quale sono stati disposti i domiciliari.